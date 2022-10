Porto Torres, sportello Suape al collasso. Denuncia del Psd’Az

PORTO TORRES – “Lo Sportello Unico Attività Produttive presente in tutti i Comuni italiani è il punto di contatto fondamentale fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche di carattere edilizio e per l’apertura e la gestione di attività commerciali, consentendo ad imprese e privati cittadini di avere un referente pubblico unico a cui riferirsi. Oltre all’attività di back office – le fasi di inoltro ed istruttoria delle pratiche avvengono in modalità completamente telematica – esiste un’importante attività di front office che consente all’utente di dialogare direttamente con i tecnici ottenendo consulenza e chiarimenti per il buon esito delle procedure. È senza dubbio uno strumento di grande facilitazione nei rapporti tra utente e amministrazione pubblica.

A Porto Torres, purtroppo non è così! Già nel 2020 il Partito Sardo d’Azione denunciava pubblicamente la rilevante carenza di organico negli uffici strategici del Comune, ufficio SUAPE in primis. La grave situazione determinatasi all’ufficio SUAPE di Porto Torres non è più tollerabile.

Il problema della carenza di personale in grado di dare risposte certe e veloci è stato più volte portato all’attenzione del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari competenti da parte del Psd’Az che si è fatto portavoce del malcontento di cittadini, professionisti e imprenditori.

Ad oggi, trascorsi due anni dalle prime segnalazioni, la situazione appare persino peggiorata: sono 470 le pratiche da istruire e, se non si interverrà con urgenza con l’inserimento in pianta organica di personale in grado di assicurare un servizio ottimale, scongiurando la paralisi di settori importanti per lo sviluppo economico locale, quali l’edilizia ed il commercio. A due anni dalle elezioni, la maggioranza che governa la città non è stata in grado di assicurare attraverso pubblici concorsi una dotazione organica in grado di garantire un servizio al cittadino fondamentale. Bisogna intervenire e bisogna farlo immediatamente. Un’alternativa non è ammessa e soprattutto non esiste!”

Gruppo Consiliare Partito Sardo d’Azione (Spanu e Pantaleo)