Porto Torres, potenziato l’ambulatorio per la vaccinazione antinfluenzale

SASSARI – La Asl di Sassari potenzia l’ambulatorio vaccinale di Porto Torres: dalla prossima settimana sarà possibile ricevere la somministrazione del vaccino nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. In via eccezionale in questo avvio di campagna, verrà garantita anche nelle giornate di giovedì 30 novembre e 7 dicembre, dalle ore 08.30 alle 12.00. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica lancia un appello alla popolazione: “Per consentire una migliore programmazione delle operazioni di vaccinazione, chiediamo ai cittadini di prenotare il vaccino e di presentarsi all’orario prestabilito così da evitare inutili attese”.

Porto Torres

Modalità prenotazione: telefonare al numero 079 501315 il martedì e

giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.30

Somministrazioni: il lunedì e mercoledì dalle ore 12.00 alle 13.30 e

dalle 14.30 alle 16.45.

martedì (dal 28 novembre), dalle ore 08.30 alle 12.00

il 30 novembre e 7 dicembre, dalle ore 08.30 alle 12.00

Rientrano nella categoria di persone fragili a cui il vaccino viene

offerto gratuitamente:

– Persone di età superiore ai 60 anni;

– Tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni alla data di

vaccinazione

– Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza

– Persone di età compresa tra i 6 anni e i 60 anni affetti da gravi

patologie

– Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenza

– Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di

complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia

stato o meno vaccinato)

– Personale Sanitario e delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato,

Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria),

dei Vigili del Fuoco e personale della protezione civile;

– Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che

potrebbero costituire fonte d’infezione da virus influenzali non umani:

allevatori; addetti all’attività di allevamento; addetti al trasporto di

animali vivi; macellatori e vaccinatori; veterinari pubblici e

libero-professionisti;

– Donatori di sangue.

Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica ricorda inoltre che per la

vaccinazione antinfluenzale è possibile rivolgersi anche al proprio

Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta.