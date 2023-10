Porto Torres, cambi nella Giunta Mulas

PORTO TORRES – E’ finalizzata a una maggiore armonizzazione ed efficienza delle funzioni dell’amministrazione comunale di Porto Torres la rimodulazione delle deleghe alle assessore Simona Fois e Maria Bastiana Cocco. Con il decreto firmato venerdì 27 ottobre 2023 è stata infatti attribuita all’assessora Simona Fois la delega ai Lavori Pubblici che si aggiunge a quelle già di competenza in materia di Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Benessere della Persona, Politiche dell’infanzia, Pari Opportunità, Risorse educative, Igiene e Sanità. La delega al Volontariato e Associazionismo viene invece attribuita all’Assessora Maria Bastiana Cocco aggiungendosi a Cultura, Grandi Eventi, Beni Archeologici Storici e Monumentali, Centri Storici, Musei e Biblioteche. La decisione è la conseguenza di un’attenta valutazione dei progetti che l’amministrazione intende ultimare nei prossimi due anni e mezzo di mandato e di quelli in corso, che ha portato al convincimento sull’opportunità di riunire alcune deleghe sotto un’unica cabina di regia. Istruzione, sport e lavori pubblici, ad esempio, sono strettamente connessi anche alla luce dei lavori di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico e sportivo che hanno già preso il via e che saranno ulteriormente implementati nei prossimi mesi. Così come il mondo della cultura si intreccia spesso con quello dell’associazionismo nella programmazione degli eventi cittadini.

La parola d’ordine è dunque funzionalità e vista la piena sinergia che ha caratterizzato il lavoro dei due assessorati, in linea con lo spirito di squadra che caratterizza la giunta Mulas, Simona Fois e Maria Bastiana Cocco hanno concordato sul fatto che lo scambio delle deleghe sia una scelta in grado di rendere sempre più efficiente l’operato amministrativo