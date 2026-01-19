“Porto, l’Amministrazione Cacciotto sta sbloccando problemi ereditati”

ALGHERO – “La nota diffusa da Forza Italia sul tema del porto di Alghero appare più come un esercizio polemico che un reale contributo al dibattito. Spiace constatare come, ancora una volta, si scelga di liquidare proposte e riflessioni legittime parlando genericamente di “spensieratezza”, senza entrare nel merito delle soluzioni avanzate né offrire alternative concrete nel breve periodo.

Nessuno ha mai sostenuto che un pontile galleggiante in mare aperto sia una soluzione “semplice” o improvvisata. Al contrario. Parlare di valutazioni tecniche rigorose è sacrosanto, ma sarebbe utile ricordare che tali valutazioni spettano ai progettisti e agli enti competenti, non agli slogan politici.

Colpisce poi che Forza Italia invochi oggi una “riflessione ampia e strutturata” sul porto, dopo anni in cui proprio i governi amici regionali e nazionali di riferimento del centrodestra non sono riusciti a portare a compimento il molo di sopraflutto. Un’opera annunciata, finanziata a più riprese e mai completata, che continua a rappresentare una ferita aperta per la città. È difficile accettare lezioni di visione strategica da chi ha contribuito in modo determinante a questo stallo.

L’attuale amministrazione, insieme alla Regione, sta lavorando per sbloccare una situazione complessa, ereditata e non certo creata oggi. Nel frattempo, è doveroso esplorare soluzioni che consentano al porto di essere più funzionale e competitivo, senza attendere all’infinito il completamento di opere che da decenni restano sulla carta. Questo significa responsabilità, non improvvisazione.

Alghero ha bisogno di un porto integrato con la città, sostenibile e capace di generare sviluppo reale. Per farlo servono confronto serio, studi e collaborazione istituzionale, non prese di posizione pregiudiziali né tentativi di scaricare su altri responsabilità che hanno radici ben più lontane. Il dibattito è aperto, ma dovrebbe essere condotto con onestà intellettuale e memoria storica”.

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero