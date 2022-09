Porto Ferro, sabato il “Closing pirates party”

SASSARI – Porto Ferro è una piccola grande culla naturale del surf. Una baia selvaggia, una perla immersa in una natura ancora incontaminata e da preservare, incastonata fra le rocce e spazzata dalle onde di un mare che sa accarezzare la spiaggia ma consente anche di “volare” sui frangenti spinti dal maestrale.

Una baia quasi “piratesca”, che richiama alla fantasia epiche imprese di pirati, quasi sospesa nel tempo eppure attualissima grazie alle attività a carattere culturale, sportivo e di sensibilizzazione che vengono portate avanti sull’acqua e sulla spiaggia, grazie all’entusiasmo e alla volontà di operatori che credono lo spazio sia una risorsa, una opportunità, un vero e proprio tesoro.

Accade così che dalla sinergia fra Baretto di Porto Ferro e la Bonga Surf School, fra un concerto e un contest, un festival ed una gara surfista tutta al femminile, si fa scuola di sporte si va a scuola di inclusione, si impara il rispetto per la natura e per le cose, si condivide e ci si incontra in equilibrio su una tavola o con i piedi immersi nella sabbia, fronte palco o faccia al sole. Insieme.

“Quella appena conclusa è stata un’altra straordinaria stagione vissuta nel segno del gemellaggio fra Baretto e Bonga Surf School, una bella realtà che siamo lieti di ospitare ormai da diversi anni – spiega Danilo Cappai, anima del Baretto e della cooperativa che lo anima insieme al campeggio -. Una stagione che ci ha insegnato e regalato tanto, raccontata da istantanee di sorrisi, traguardi tagliati e obiettivi raggiunti. Per questo il 1 ottobre celebreremo il nostro sodalizio, la chiusura della stagione estiva e la riuscita del connubio con un Closing Pirates Party, festa evento a tema promossa dalla Bonga Surf School del nostro Marco Pistidda – chiude –. Sarà una festa per pirati, chiediamo a tutti di indossare un costume a tema”.

Il 1 ottobre sarà giornata interamente dedicata a questo saluto in forma di celebrazione e trampolino verso le prossime avventure. Si parte al mattino con le lezioni di surf fino alle 13 ora in cui prenderanno il via le operazioni di pulizia della spiaggia di Porto Ferro, baia che d’estate accoglie, ospita e abbraccia senza preclusioni. Il pomeriggio si navigherà invece verso la struttura al coperto della griglieria dove saranno esposte le foto più belle della stagione appena conclusa, con annesse suggestive proiezioni video. Alle 19 schiacciato tasto “play” della consolle, si darà inizio al party a porto a chiunque abbia piacere di esserci.