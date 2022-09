Linee guida del Piano del Parco, al via le Commissioni: “Ascolteremo tutti”

ALGHERO – “Come noto e sottolineato spesso, pure dalle opposizioni e dalle varie rappresentanze, io non dimentico nessuno e nelle commissioni da me presiedute (Ambiente, Sanità e Parco) faccio il possibile per invitare a partecipare tutti coloro sono interessati dalle decisioni che dobbiamo discutere e prendere come Amministrazione Comunale”. Cosi il capogruppo dell’Udc e presidente di Commissione Ambiente Crristian Mulas che ribadisce il fatto che “essendo aperte al pubblico le commissioni, martedi potrà assistere chi riterrà di farlo e poi a breve ne convocheremo altre dove saranno ascoltati i rappresentanti delle borgate e dei comitati interessati”.

Inoltre, aggiunge Mulas: “Per questo, ribadisco che, anche sul tema delle linee guida del Parco, così come su tutti gli altri, le “porte sono aperte” a tutti coloro sono portatori d’interesse rispetto a questa materia. Dunque, rassicuriamo tutti, che in Commissione si procederà come previsto con la massima partecipazione e condivisione senza alcuna necessità o peggio volontà di escludere nessuno”.