Porticciolo e Parco sotto attacco, parla Carboni

ALGHERO – “Ci teniamo a ringraziare la Consigliera Alivesi nel voler nuovamente citare in maniera subdola e senza alcuna cognizione di causa la Porticciolo Srl e il suo stabilimento balneare a Torre del Porticciolo; non è la prima volta che veniamo tirati in ballo da codesta persona, dato che anche nei giorni scorsi ha presentato un esposto contro il nostro stabilimento balneare: se non erro è il diciannovesimo in 9 anni. Ma in nove anni niente è stato trovato fuori posto, così come confermato dal Tar nel 2016. Perché non ha mai avuto il coraggio di confrontarsi con noi ma lo ha fatto sempre solo con esposti e denunce anche anonime? I nostri ennesimi complimenti! Vorrei inoltre sottolineare la nostra solidarietà al Parco Naturale Regionale di Porto Conte”

Lorenzo Carboni, imprenditore algherese titolare del camping Porticciolo