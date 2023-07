Porti, Pais: “Grazie a Salvini arrivano in Sardegna altri 107mila euro”

ROMA – “Grazie all’ottimo lavoro del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, in arrivo oltre 107 mila euro per l’Autorità di Sistema Portuale di Sardegna. Nello specifico parliamo di: realizzazione di un piazzale nell’area sterrata del Porto Cocciani a Olbia e di interventi per il Porto Canale di Cagliari, interventi rispettivamente da circa 36 e 71 mila euro. Questo è il cambio di passo del Mit per un’Italia che riparte a tutta velocità con innovazione ed efficienza”, così Michele Pais, coordinatore della Lega in Sardegna.