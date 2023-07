ALGHERO – Ancora un incidente sulle arterie del territorio del Nord Ovest Sardegna. Ieri, intorno alle 19.00, lungo la strada 4 corsie per Sassari, per cause da accertare, un Mini, dopo aver preso il guard rail, ha cappottato più volte. La persone alla guida è rimasta ferita ed è stata trasportata a Sassari attraverso l’utilizzo dell’elicottero. Sul posto polizia stradale, 118 e vigili del fuoco di Alghero