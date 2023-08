Poetto, salvataggio in mare da parte della Guardia Costiera

CAGLIARI – La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso a favore di 5 persone, di cui 1 minore, a causa del capovolgimento del loro natante nello specchio acqueo prospiciente il nuovo Ospedale Marino.

Venivano prontamente dirottati in mezzi della Guardia Costiera A13 E G.C. A67, i quali giunti sul posto, con l’ausilio degli assistenti bagnanti intervenuti con i loro mezzi dalla spiaggia, recuperavano dall’acqua le 5 persone tutte in buono stato di salute. È stato inoltre richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per il recupero del natante semiaffondato e per scongiurare qualsiasi forma di inquinamento.

Le operazioni di recupero del natante si sono concluse in tarda serata quando l’unità è stata scortata dai mezzi della Capitaneria di Porto e dai Vigili del fuoco presso un approdo sicuro e messa in sicurezza.