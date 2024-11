Podda ricorda la Giornata contro la Violenza sulle Donne: “Educazione e prevenzione”

ALGHERO – “Il 25 novembre si celebra la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, una ricorrenza istituita nel 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La violenza contro le donne non è un fenomeno isolato, ma una piaga sociale che tocca tutte le dimensioni della nostra vita collettiva.

Questa giornata è stata istituita per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere e per promuovere politiche, leggi, iniziative a tutela dei diritti delle donne. È un momento importante per riflettere sulle violenze subite dalle donne in tutto il mondo, inclusi maltrattamenti fisici, psicologici e sessuali. È fondamentale continuare a lavorare per l’educazione, la prevenzione e la sensibilizzazione, per rompere il silenzio e favorire il rispetto e la parità. È essenziale un’azione congiunta da parte di istituzioni, associazioni e cittadini per promuovere una cultura basata sulla non violenza e sull’uguaglianza.

È nostro dovere fare in modo che ogni donna sappia come e dove chiedere aiuto in caso di violenza; per questo è indispensabile informare su numeri di emergenza, centri antiviolenza e servizi di consulenza così come è necessario creare reti di sostegno sempre più numerose ed efficaci.

Facciamo rumore per unire le voci di tutte le persone che lottano per un futuro senza violenza”

Beatrice Podda

Consigliera Futuro Comune Alghero