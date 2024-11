Orizzonte Comune, incontro del coordinamento ad Alghero

ALGJERO – “Nel primo pomeriggio di ieri , si è riunito il coordinamento locale di Orizzonte Comune. Io Massimiliano Lepri e Sergio Grimaldi hanno deciso di aprire l’incontro anche a qualche cittadino attivo”, cosi da Orizzonte Comune Alghero.

“L’ incontro è iniziato con l’ analisi della situazione politica in città dal momento dell’ insediamento di questa amministrazione fino ad oggi. Sono venute fuori alcune questioni piuttosto interessanti da valutare meglio e girare ai nostri amministratori comunali . Gli incontri proseguiranno con una cadenza mensile ( a meno di questioni urgenti da discutere) e mano mano allargheremo gli inviti ad altri soggetti interessati a fare parte della nostra squadra che ci tengo a ricordare , si sta strutturando in tutta l’ isola grazie al grande lavoro soprattutto di Franco Cuccureddu che da qualche giorno ha dato vita al coordinamento regionale di cui fa parte per Alghero il nostro Antonio Cardin”.