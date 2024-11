Giornata contro la Violenza sulle Donne, il Consiglio discute il problema

ALGHERO – “Lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per

l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il Consiglio Comunale di

Alghero proverà ad affronterà un tema di fondamentale importanza la

violenza sulle donne. Per l’occasione è stato protocollato ed inserito

un ordine del giorno presentato da alcune consigliere e consiglieri che

evidenzierà l’urgenza di contrastare questo dramma sociale, ma non solo

all’interno dell’ordine del giorno sono presenti una serie di proposte

ed iniziative concrete, mirate a sostenere e proteggere le donne vittime

di violenza.

La violenza di genere, purtroppo, continua a crescere a livello globale

è la Sardegna non è immune eppure oggi possiamo dire con forza che le

donne non sono più sole. Le istituzioni, a tutti i livelli, stanno

rispondendo con determinazione e solidarietà, costruendo reti di

supporto e servizi adeguati per affrontare questo fenomeno devastante.

La discussione in Consiglio Comunale di Alghero vuole dare voce a questa

risposta collettiva, mettendo in primo piano soluzioni pratiche e il

rafforzamento della rete di assistenza alle donne che subiscono

violenza.

Alghero, con il suo impegno sta dimostrando che il cambiamento è

possibile e che non c’è più spazio per l’indifferenza. Le proposte che

saranno presentate durante l’ordine del giorno mirano a creare tra le

altre cose ambienti protetti per le vittime, in cui possano trovare il

sostegno necessario per uscire dal ciclo di violenza e recuperare la

loro dignità.

Il messaggio che il Consiglio Comunale di Alghero intende lanciare è

chiaro: le donne non sono più sole. Ogni voce conta e ogni azione,

piccola o grande che sia, fa la differenza nella costruzione di una

società più giusta, più sicura e più equa per tutte le donne. Oggi, più

che mai, è fondamentale unirsi, ascoltare, supportare e agire per

fermare la violenza in ogni sua forma.

Non possiamo più permettere che la violenza contro le donne continui a

essere un problema silenzioso e nascosto. È un dovere collettivo

intervenire, e Alghero è pronta a fare la sua parte per garantire che

ogni donna abbia un futuro senza paura, senza violenza, senza abusi”.

Mimmo Pirisi

Presidente del consiglio comunale del Comune di Alghero