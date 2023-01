Poco Loco, Airò Rochelmeyer rinviato. Arriva il collettivo di Stand-up Comedy

ALGHERO – La Riviera del Corallo e la Sardegna dovranno aspettare ancora un po’ di tempo per

vedere lo spettacolo di stand-up comedy di Valerio Airò Rochelmeyer. Il comico de “Lo

Zoo di 105” è stato fermato da un problema di salute: nulla di grave, ma far satira sul letto

ortopedico e con la gamba in trazione è davvero impossibile. Oltre la tappa ad Alghero,

Valerio Airò dovrà rinunciare anche al live di oggi su Zelig Tv.

Si ferma purtroppo Airò, non si ferma invece la satira al Poco Loco. L’evento cambia

formula ma conferma lo stile, sul palco tre comici del collettivo Stand-Up Comedy

Sardegna: Aurelio Sechi, Sisifo e Roberto Lai. I comedian non solo si alterneranno al

microfono con i propri monologhi e battute one liner dissacranti ma interagiranno tra di loro

e col pubblico in un live show senza censura, da non perdere.

L’appuntamento è quindisempre domani venerdì 27 gennaio al Poco Loco di Alghero,

in via Gramsci 8. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, per chi invece avesse già acquistato

la prevendita per Valerio Airò può chiedere il rimborso totale scrivendo

bayouclub.info@gmail.com o al numero 3391161674