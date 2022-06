Play Alghero, in città l’evento-lancio del progetto

ALGHERO – Tutto pronto ad Alghero per l’evento di lancio di Play Alghero, il sistema di giochi sviluppato nell’ambito del progetto europeo MED GAIMS, GAmifIcation for Memorable tourist experienceS, finanziato dall’Unione Europea all’interno del Programma ENI CBC Mediterranean Sea Basin con un contributo di 2.1 milioni di euro. Fondazione Alghero è uno dei partner del progetto, che vede coinvolte altre sei organizzazioni in Libano, Spagna e Giordania.

Grazie a MED GAIMS, ad Alghero sono stati sviluppati e realizzati dieci giochi, sei fisici e quattro digitali, con la partecipazione del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari – Laboratorio AnimazioneDesign, cittadini attivi, associazioni culturali, giovani appassionati di gaming, professionisti del settore ed il coordinamento generale di Fabio Viola, uno dei massimi esperti del settore. Alghero ospiterà i partners internazionali nelle giornate del 25 e 26 giugno 2022 con la conferenza “Play Alghero – La città si mette in gioco” dedicata al tema della gamification e al ruolo che può “giocare” nello sviluppo di esperienze turistiche innovative, nei processi di audience development e engagement, nelle relazioni tra cittadini e visitatori (25 giugno, dalle 10 – Sala Conferenze Lo Quarter). Negli stessi giorni verrà inaugurata la mostra con i giochi sviluppati dalla Fondazione Alghero e dai partner del progetto all’interno della Torre di Sulis, una delle principali torri del sistema di fortificazione urbana, e negli atelier situati nella via principale del centro storico. L’evento, pensato e strutturato per presentare al pubblico locale e regionale, e in particolare agli operatori del settore turistico e culturale i giochi e le potenzialità della gamification, vedrà la presenza dei partner del progetto, dei rappresentanti del programma ENI CBC MED 2014-2020, dei game designer e di esperti del settore. È aperto agli studenti delle scuole superiori e delle università, insegnanti, operatori culturali e gestori di siti culturali e turistici. Nei prossimi giorni tutti i dettagli dell’evento, i nomi dei relatori e il programma completo. Per partecipare alla conferenza è necessario registrarsi su bit.ly/PLAYALGHERO.

Tutte le curiosità, le informazioni e le descrizioni dei giochi realizzati ad Alghero sono consultabili sul sito dedicato www.playalghero.it. Per maggiori informazioni sul progetto MED GAIMS è possibile consultare il sito https://www.enicbcmed.eu/projects/med-gaims