PlaçAlguer catalana: gusto, arte e tradizione. Ecco l’avviso

ALGHERO – Torna anche quest’anno la manifestazione enogastronomica “PlaçAlguer catalana – gusto, arte e tradizione”, che si terrà ad Alghero dal 19 al 22 ottobre. A tal proposito l’amministrazione comunale, che organizza l’appuntamento in collaborazione con la Fondazione Alghero, l’Azienda speciale Parco di Porto Conte e altri partner privati, ha pubblicato un avviso esplorativo per l’individuazione di operatori algheresi interessati ad aderire all’iniziativa, proponendo per l’occasione un menù costituito prevalentemente da piatti della tradizione algherese.

«Torna PlaçAlguer, con una seconda edizione rinnovata, che mette davvero insieme enogastronomia e turismo, per dare slancio ad una nuova stagione in Riviera attraverso il grande patrimonio culinario tradizionale algherese, la bravura degli chef del territorio e il ricco mondo dell’associazionismo locale» dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo, Alessandro Cocco. «Si tratta di un format che ci permette di valorizzare al meglio la nostra cultura e le nostre produzioni agro alimentari – afferma l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgia Vaccaro – Un appuntamento che ha riscosso successo nella precedente edizione e che abbiamo voluto replicare quest’anno. L’avviso è rivolto alla nostra ristorazione e alle associazioni di categoria che la rappresentano affinché la partecipazione e il coinvolgimento siano i più ampi possibili».

È possibile aderire al progetto entro 30 settembre, compilando il modulo presente nell’apposita sezione sul sito ufficiale del Comune di Alghero (https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/Avviso-esplorativo-rassegna-enogastronomica-PlacaAlguer-/) da inviare esclusivamente per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.comune.alghero.ss.it . Il modulo potrà essere compilato direttamente dall’Associazione di categoria, indicando l’elenco dei propri associati che manifesteranno la disponibilità ad aderire all’iniziativa.