Golfo Aranci, spaccature in maggioranza: nasce Adesso

GOLFO ARANCI- “I Consiglieri comunali Alessandra Feola, Giuseppe Langella e Luigi Romano costituiscono il nuovo gruppo consiliare Adesso. Il nostro gruppo parte da dei quesiti, che insieme alla collettività cercheremo di dare risposta:

Il progetto di crescita per il quale ci siamo candidati è stato portato avanti? E’ stata data continuità a quanto era stato costruito nei 10 anni precedenti? Se non è stata data continuità, è stata data una chiara e decisa alternativa al futuro di Golfo Aranci?

Crediamo nel progetto per il quale ci siamo candidati e crediamo che Golfo Aranci meriti il meglio, e siamo determinati a fare in modo che ciò accada.

Una scelta necessaria per riportare l’attenzione su quei progetti che hanno reso Golfo Aranci un comune virtuoso, un modello di sviluppo turistico e di qualità della vita, una scelta per garantire quella continuità politica che è stata alla base della nostra elezione.

Sappiamo che molte persone hanno grandi aspettative per Golfo Aranci, e non possiamo che condividerle. Le potenzialità del nostro paese sono immense, e riteniamo sia nostro dovere sbloccare le energie positive di coloro che vogliono contribuire alla crescita del nostro paese, offrendo loro l’opportunità di esprimersi pienamente e ottenere risultati tangibili.

Abbiamo ascoltato la voce di una nuova generazione di giovani con idee chiare e coraggiose. Questi giovani meritano risposte rapide e concrete alle loro esigenze. Il nostro progetto guarda avanti, ma si concentra sulla realizzazione di soluzioni per le sfide di oggi.

Non possiamo essere sordi alle richieste delle imprese dei cittadini, e ciechi nel vedere una comunità smarrita a causa della mancanza di una chiara visione del futuro da parte dell’amministrazione.

Per questi motivi il nostro non è solo un gruppo consiliare ma una vera alternativa politica.

E’ fondamentale ridare slancio a tutte quelle iniziative congelate che hanno caratterizzato la crescita economica e sociale di Golfo Aranci e avere il coraggio di aprire il confronto con la cittadinanza.

Vogliamo caratterizzare la nostra alternativa politica sia nelle proposte che nel metodo, proposte che emergeranno da un confronto aperto e non da decisioni partorite in stanze lontane dalla realtà”.

Alessandra Feola Giuseppe Langella Luigi Romano