“Piscine ad Alghero, lavori fermi e abbandono” |video di Esposito e Sartore

ALGHERO – “Lavori piscine, tutto fermo e in abbandono”. I consiglieri comunali Gabriella Esposito e Pietro Sartore, hanno realizzato un video per riportare l’attenzione sul completo blocco dei lavori per la realizzazione della piscina coperta. “Blocco che dura oramai da tre anni. Per quanto riguarda la piscina scoperta, che è rimasta chiusa per tre estati e l’anno scorso finalmente riaperta con un affidamento diretto e solo per un mese, ci si chiede se l’Amministrazione almeno per quest’estate stia preparando una procedura ad evidenza pubblica per affidarne la gestione”, cosi gli esponenti di opposizione.

L’INTERVENTO DI SARTORE ED ESPOSITO

https://www.youtube.com/watch?v=Z-2S_d0hhjE