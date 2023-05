Odissea 4 Corsie, “Portiamo a Cagliari i Consigli Comunali del Nord Ovest”

CAGLIARI – “Bene protesta a Cagliari per la 4 corsie. Ma rendiamola più efficace”. Così il consigliere regionale Marco Tedde commenta la risoluzione del Consiglio comunale di Alghero che ha deciso di convocare una seduta sotto la sede della Regione per protestare contro i ritardi nell’avvio dei lavori della Sassari-Alghero. Secondo l’ex sindaco di Alghero “La scelta di portare a Cagliari la protesta per i ritardi nella realizzazione della strada Sassari – Alghero è da condividere e da sostenere. Ma per renderla più incisiva e per fare sentire alta la voce del territorio credo occorra non limitarla alla convocazione del Consiglio Comunale di Alghero. Sarebbe di gran lunga più efficace una complessiva convocazione di tutti i consigli comunali del nord ovest della Sardegna a Cagliari davanti al palazzo del Consiglio Regionale. Incontrando il Presidente e tutti i capi dei Gruppi consiliari, di maggioranza e di opposizione. Con la partecipazione di sindacati, rappresentanti delle istituzioni e delle categorie produttive.”.

Tedde ancora una volta esprime la convinzione che alle preoccupazioni del territorio il presidente Solinas debba rispondere con atti concreti e rapidi, nominando con urgenza uno o più sub commissari che avviino e concludano la realizzazione dell’arteria. E nominando una struttura commissariale adeguata. “Attendiamo da decenni questa opera pubblica. E ulteriori ritardi oltre che incomprensibili rischiano di provocare danni difficilmente riparabili ad un territorio che soffre oltremodo la lontananza da Cagliari -chiude Tedde-.”