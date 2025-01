Piscina coperta, Fratelli d’Italia con Colledanchise: “Pronti a valutare le proposte”

ALGHERO – “Aspettiamo di conoscere la soluzione per i 2,4 milioni necessari al completamento della piscina comunale coperta individuata dal Sindaco e dall’Amministrazione, come annunciato dal Presidente della Commissione Sport Marco Colledanchise.

Accogliamo con interesse le dichiarazioni del consigliere di Futuro Comune, gruppo consiliare del Sindaco Cacciotto, che ha annunciato, sicuramente come portavoce del sindaco, la convocazione a brevissimo di una Commissione Sport straordinaria per discutere e presentare la soluzione individuata per reperire i 2,4 milioni di euro necessari al completamento della piscina coperta di Alghero. Certamente si tratta di una notizia, se realizzata, che completa il lavoro portato avanti in questi anni dalla amministrazione Conoci.

Durante gli ultimi cinque anni, il centrodestra non ha mai abbassato la guardia su questa infrastruttura fondamentale per lo sport e il turismo cittadini. Nonostante le difficoltà ereditate dalla pessima gestione dell’opera durante l’amministrazione Bruno, siamo riusciti a risolvere i rapporti con l’impresa, riaffidare i lavori, investire progressivamente risorse di bilancio e completare la piscina scoperta. Quest’ultima è diventata palcoscenico di prestigio per eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, come il quadrangolare di pallanuoto pre olimpico dello scorso anno, con gli allenamenti del Settebello e la presenza per più anni della nazionale di nuoto di fondo con un campione del calibro di Gregorio Paltrinieri.

Le aspettative della città sulla piscina coperta sono altissime e speriamo che davvero la

soluzione annunciata dall’amministrazione per voce del presidente della commissione Colledanchise sia prossima. Ora attendiamo di conoscere, a brevissimo, in dettaglio quale sia la soluzione individuata per garantire un’opera che la città attende da troppo tempo.

Saremo attenti osservatori in questa fase e valuteremo con serietà le proposte che arriveranno, pronti a sostenere ogni iniziativa valida, ma anche a denunciare eventuali manovre prive di sostanza”.

Alessandro Cocco

Capogruppo Fratelli d’Italia Alghero