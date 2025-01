Colledanchise: “Alghero merita una piscina”

ALGHERO – “Oggi mi metto in gioco su una questione che per troppo tempo ha fatto paura: la piscina comunale di Alghero. Non possiamo più permetterci di restare senza.

Convocherò oggi una Commissione Sport straordinaria con assessore, dirigenti e società per trovare subito una soluzione.

Servono circa 2 milioni e 400 mila euro, ma questa sfida la voglio affrontare e vincere, con determinazione e con il supporto di una squadra altrettanto motivata.

Alghero merita una piscina. È un obiettivo ambizioso, ma sono pronto a farlo diventare realtà. Andiamo avanti, senza esitazioni!”

Marco Collendachise, consigliere comunale