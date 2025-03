Pineta verso Fertilia, ritorna il decoro: nuove staccionate e cura del verde

ALGHERO – Anche le piccole cose, diventano importanti quando sono passati troppi anni dalla loro sistemazione. Del resto stiamo parlando di un tratto di litorale tra i più trafficati e dal potenziale enorme pregio che, però, si trova in condizioni non così degne e decorose. L’attuale Amministrazione, col sindaco Cacciotto e l’assessore Selva, e grazie ai progetti Lavoras avviati nella scorsa consigliatura dall’assessore Montis, sta finalmente ridando lustro a quella porzione della Riviera del Corallo.

Tra la pineta di Maria, spiaggia fronte Palazzo dei Congressi, Calich e ingresso di Fertilia, sono attesi e in progettazione diversi interventi. Nel frattempo, che è già un passo avanti, sono state posizionate delle nuove staccionate dal personale del Comune col coordinamento di Sergio Floris. “Giornata di sopralluoghi tra i cantieri aperti in città per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Insieme all’assessore Selva e al RUP Sergio Floris siamo stati in pineta, dove si sta procedendo con l’installazione delle nuove staccionate, e al Balaguer, dove sono stati eseguiti importanti interventi di pulizia e di manutenzione del verde. Grazie a tutti gli operai per la preziosa collaborazione nel rendere Alghero sempre più decorosa”, queste le parole del sindaco Cacciotto.

Nella foto Floris, Cacciotto e Selva