Pietraia, 1milione di euro per le case popolari di via Venezia

ALGHERO – Un altro finanziamento che si aggiunge alle disponibilità dell’Amministrazione grazie all’attività del settore Programmazione, che sulle misure del Fondo Complementare del PNRR ottiene circa 1 milione di euro per l’edilizia residenziale pubblica. Il lavoro congiunto tra i settori Demanio e Patrimonio, Edilizia Residenziale e Programmazione coglie un altro risultato importante nel programma regionale “Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, con il posizionamento del Comune di Alghero nella graduatoria dei beneficiari del finanziamento con il progetto di riqualificazione degli immobili di edilizia popolare di via Venezia e la riqualificazione del parco di via Tiziano. Le risorse consentiranno di intervenire sugli alloggi di proprietà comunale attraverso lavori di riqualificazione complessiva che comprendono ammodernamento, efficientamento energetico, realizzazione dell’isolamento termico, impiantistica e ristrutturazione generale. A questo si aggiunge anche la riqualificazione degli spazi verdi , con miglioramento e valorizzazione delle aree che fanno parte del quartiere. Il parco di via Tiziano, appunto, con la parte di finanziamento di competenza, rappresenta uno spazio comune da destinare alla collettività all’interno della quale svolgere molteplici attività ricreative. A tale proposito, l’intervento prevede l’installazione di un sistema di illuminazione urbana a risparmio energetico e l’incremento ed il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità dell’area. Il cronoprogramma del procedimento prevede tempi scanditi dal PNRR, ovvero l’affidamento della progettazione entro il II trimestre del 2022, l’avvio dei lavori entro il II trimestre del 2023 e l’ultimazione degli stessi entro il 2026.

“Un altro intervento importante che certifica la proficuità del nostro settore programmazione che in questo caso ha lavorato congiuntamente con i settori demanio e urbanistica. L’Amministrazione procede con efficacia nel presentare progetti in ogni ambito di riferimento delle risorse del PNRR che dovranno accompagnare la lunga serie di attività mirate a dare gambe allo sviluppo e alla crescita di Alghero”, commenta il Sindaco Mario Conoci. L’operazione che porterà al riammodernamento del patrimonio edilizio pubblico è stata coordinata con l’Assessore al demanio e patrimonio, Giovanna Caria, e con l’Assessore all’Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica, Emiliano Piras.