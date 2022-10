Piano del Parco, “Commissione su Linee guida per avviare percorso”

ALGHERO – Ieri si è svolta la Commissione Ambiente presieduta da Christian Mulas. Come richiesto, anche dalle rappresentanze dei territori, si è riunito l’organismo al fine di “presentare” ai commissari, di maggioranza e minoranza, in contesto ufficiale, le “Linee guida del Piano del Parco di Porto Conte”. Come accaduto già altre volte, i lavori sono stati permessi dalla presenza dei consiglieri di opposizione, visto che la maggioranza non aveva il numero sufficiente per poter rendere legale la seduta.

La discussione, sullo strumento che è collegato al Piano Urbanistico Comunale, per questo anche la presenza dell’Assessore Piras, è stata introdotta da Mulas che ha ricordato che “tale Commissione è esclusivamente utile a illustrare il documento ai commissari seguendo proprio quanto hanno richiesto soprattutto le opposizioni ed ha questa ne seguirà almeno un’altra alla presenza dei rappresentanti delle borgate che oggi, comunque, potevano essere presenti per ascoltare come del resto ha fatto Tiziana Lai del Comitato Zonale della Nurra” . Del resto, come ha poi ricordato anche il Presidente Raimondo Tilloca si tratta “di un documento aperto a cui possono, ancora, essere offerti i migliori contributi da parte di tutti i portatori di interesse”, però, ha evidenziato il direttore Mariano Mariani, “è indispensabile avviare il percorso con l’approdo delle Linee guida in Assemblea (cosa che avverrà oggi ndr) per poi aprire un percorso partecipativo e arrivare, si spera in tempi stretti, a discutere finalmente dello strumento urbanistico”.

La discussione ha visto gli interventi dei consiglieri Pirisi, che ha ricordato “quanto sia importante anche questa commissione per aiutare a comprendere meglio gli indirizzi dell’Amministrazione Conoci e del Parco su questa materia e perciò bisogna fare uno sforzo ad ascoltare territori e rappresentanze con ulteriori riunioni”. L’Alivesi si è soffermata su alcuni aspetti tecnici riguardanti i confini e restrizioni riguardanti quanto previsto delle “Linee guida”, cosi come la Piras ha chiesto delucidazioni sulle differenze tra area attigua e confinante. In conclusione, il Presidente Mulas, oltre ringraziare le opposizioni per aver garantito il numero, con Sartore che ha ribadito che tale “adagio” perdura tra troppo tempo, ha ricordato che le “commissioni sono sempre aperte a tutti e come richiesto dai presenti ce ne potrebbero essere altre per ascoltare il territorio ricordando, però, che l’organismo deputato per la discussione e approvazione delle Linee guida e dello stesso Piano del Parco è l’Assemblea del Parco in relazione con l’Ufficio del Puc e dunque l’assessorato all’Urbanistica e l’Amministrazione Comunale”.