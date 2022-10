Comunità energetiche e autoproduzione, “14milioni dalla Regione”

CAGLIARI – “L’approvazione da parte del Consiglio regionale del Testo Unificato in materia di energia è passo importante che promuove la costituzione di comunità energetiche e la autoproduzione energetica, di cui la Sardegna ha necessità e urgenza”, cosi il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais riguardo le importanti azioni messe in campo dalla Regione sul tema dell’energia,

“Prevista una dotazione finanziaria di 7 milioni di euro per il 2023 e altrettanti per il 2024, in particolare 2 milioni a favore delle comunità energetiche e 5 milioni annui per il reddito energetico delle famiglie. Puntiamo con concretezza a superare la generazione centralizzata dell’energia da fonti fossili puntando sulle fonti rinnovabili e abbattendo i costi energetici per cittadini, famiglie e imprese”.