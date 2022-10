Gianfilippo Sechi eletto Questore del Consiglio Regionale della Sardegna

CAGLIARI – Il consigliere regionale del gruppo Udc-Sardegna al Centro Gianfilippo Sechi è stato eletto questa mattina a larghissima maggioranza nuovo Questore del Consiglio regionale della Sardegna. “È un grandissimo onore quello che il Consiglio regionale ha deciso di riservarmi. Il mio pensiero non può che andare prima di tutto a chi mi ha preceduto: l’onorevole Giorgio Oppi. Il suo esempio sarà per me una guida preziosissima che cercherò di seguire con lo stesso impegno con cui ha esercitato le funzioni di Questore. Ringrazio il mio gruppo consiliare e ovviamente anche tutto il Consiglio per la fiducia che ha voluto accordarmi e spero di poter essere all’altezza di questo prestigioso e delicato incarico.”