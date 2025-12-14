Piano dei Trasporti, “Alghero deve avere un ruolo centrale”

ALGHERO – “La commissione aperta del consiglio comunale sul piano regionale dei trasporti è stata l’occasione propizia per ascoltare la posizione dell’assessorato regionale dei trasporti su un tema vitale per la nostra Isola. Siamo soddisfatti dell’apertura mostrata dall’assessora Barbara Manca sulla proposta di piano che ora andrà completata nei territori e condivisa, prima della sua approvazione. Gli interventi dei tecnici e delle associazioni locali hanno arricchito il dibattito che ora entra nella fase delle osservazioni e delle progettualità che arrivano dai diversi territori. Il piano merita innanzitutto una visione integrata e coerente sugli aeroporti, non rilevabile dalla prima proposta regionale. Nella pianificazione dei trasporti diventa indispensabile definire le missioni principali per i tre scali (Alghero, Cagliari e Olbia), affinché la loro caratterizzazione rispecchi le peculiarità dei territori nei quali si trovano e contribuisca a evitare sovrapposizioni, competizione interna e dispersione di risorse. In un sistema di gestione caratterizzato dalla presenza di un network privato di gestione dei principali scali è essenziale che la Regione metta regole che tutelino tutti. La Regione non deve gestire scali, lo fanno bene i privati competenti, ma mettere regole si, assicurare politiche e indirizzi chiari. In un certo senso, garantire i cittadini per una diversificazione e complementarietà opportuna di rotte e vettori. Quale strumento più opportuno del Piano regionale dei trasporti?

Alghero, pienamente inserita nella città metropolitana di Sassari, in particolare, è già oggi uno dei centri culturali più rilevanti dell’isola: una città storica di impronta catalana unica nel Mediterraneo, con rilevanti siti archeologici, un equilibrio raro tra mare, cultura e natura e un accesso diretto a un territorio autentico e variegato. È un “prodotto turistico” naturale che necessita però di un sistema di collegamenti capace di ampliare l’esperienza, non solo verso la città ma verso l’intero Nord-Ovest, in una visione di insieme del prodotto-destinazione. Gli sforzi programmatori del territorio devono incontrare quelli della Regione.

Bisogna evidenziare maggiormente le peculiarità e le specificità di un sistema policentrico che per svilupparsi ha necessità di essere interconnesso e gestito in forma unitaria. Il PRT dovrebbe focalizzare sul nord-ovest il concetto che trattandosi di area vasta policentrica, tale area funziona solo se interconnessa in cui tutti si sentono parte di tutto e hanno accesso ai medesimi servizi (pur con le limitazioni geografiche). E ciò vale anche per il porto di Alghero, per il principale polo logistico portuale e passeggeri di Porto Torres, per la necessità di prevedere il collegamento col tram-treno del centro città e i quartieri a sud di Alghero anche con valenza urbana, per la creazione di una navetta diretta verso l’aeroporto. Emerge l’esigenza di riallacciare Alghero alla rete metropolitana Sassari-Porto Torres-Sorso e, tramite l’hub di primo livello di Sassari, alle strutture sovraordinate (ferrovia RFI).

Sono proposte che, insieme ad altre, costituiranno la base della proposta complessiva che il Partito Democratico offrirà all’amministrazione per un piano regionale dei trasporti, da condividere in sede di città metropolitana, che valorizzi a pieno anche il nord ovest della Sardegna. Il fatto che la Regione – a guida centrosinistra – lo stia affrontando con determinazione e autorevolezza, fa davvero ben sperare”

Partito Democratico Alghero