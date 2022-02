Pescatori in Commissione, comparto in crisi. Urgono sostegni

ALGHERO – La V Commissione riguardante il regolamento dell’Area Marina Protetta, si è svolta ieri pomeriggio con grande partecipazione e responsabilità da parte di tutti i Commissari, allo stesso tempo è stata data udienza, come richiesto negli scorsi giorni, all’Associazione pescatori della piccola pesca artigianale. “Con rammarico non posso non rilevare le assenze, non comunicate preventivamente, del Direttore del Parco e del Presidente del Parco, nonostante l’invito di convocazione fosse stato inviato per tempo e tramite canali ufficiali”, scrive Mulas. In Commissione è stato ascoltato il delegato dell’Area Marina Protetta il dott. Alberto Ruiu che ha soddisfatto le varie richieste rispondendo in maniera esaustiva a tutte le domande poste dai commissari e i pescatori. Gli interventi sono stati numeroso e tutti interessanti da parte di tutti i commissari e il presidente Christian Mulas, dopo aver illustrato il regolamento dell’Area Marina Protetta, ha invitato ad intervenire il rappresentante dei pescatori della piccola pesca artigianale Carmelo Mura che ha evidenziato la grave situazione che si è venuta a creare in seguito all’applicazione del regolamento dell’Area Marina protetta di Capo Caccia Isola Piana il quale impone il blocco della pesca per sei mesi. Tale provvedimento priva i pescatori anche del minimo guadagno durante i mesi invernali, quando le condizioni meteo-marine non permettono, alle loro imbarcazioni di piccola stazza, la pesca in mare aperto e dunque devono “riparare” in specchi acquei più sicuri.

“E’ evidente a tutti che la condizione critica del comparto dei pescatori, e nello specifico degli operatori che ci hanno chiesto di essere ascoltati, negli ultimi due si è ulteriormente aggravata a seguito della diffusione della pandemia Covid-19, con la chiusura di ristoranti, hotel, varie attività e coi mercati poco frequentati; tutto ciò non ha permesso loro di svolgere il lavoro nella misura di soddisfare le spese quotidiane e di fatto acuendo la crisi sociale”, ha detto Mulas.

Infine, in accordo con la Presidente della Commissione Attività Produttive Monica Pulina, presente all’incontro, e i commissari della Commissione e i rappresentanti dei pescatori, si è preso l’impegno di programmare degli incontri specifici e sistemateci per provare a trovare una soluzione al problema dei pescatori.