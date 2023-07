Personale Enti Locali, “Eliminare divario con dipendenti Regione”

ALGHERO – Il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero ha presentato una dettagliata mozione sull’istituzione di un comparto unico del pubblico impiego regionale comprendente anche le Autonomie locali. Un tema dibattuto, di recente, anche dalla commissione regionale Autonomia e personale.

A tal proposito – ricordano gli esponenti forzisti algheresi – in Consiglio regionale sono state presentate due proposte di legge: una, la numero 329 del 19 maggio 2022 recante “Norme per l’istituzione del comparto unico del pubblico impiego del Sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna e per l’equiparazione dei trattamenti economici del personale della Regione e delle autonomie locali”, l’altra (la numero 330 del 19 maggio 2022) inerente il “Piano per il potenziamento degli organici delle amministrazioni comunali”.

L’obiettivo è quello di introdurre un sistema integrato del pubblico impiego e istituire un comparto unico del personale costituito dai dipendenti del sistema Regione e delle Amministrazioni Locali e idoneo a realizzare la parificazione giuridica ed economica dei relativi lavoratori. Il gruppo di Forza Italia sottolinea, infatti, che un dipendente del sistema degli Enti Locali guadagna meno rispetto allo stesso dipendente regionale, nonostante svolga le stesse mansioni, sia inquadrato allo stesso livello, possegga lo stesso titolo di studio e abbia le stesse responsabilità. È necessario, dunque, rimuovere le differenze salariali in modo tale da rendere appetibile il posto pubblico negli Enti Locali, con un evidente e immediato vantaggio per le stesse Amministrazioni Locali.

Nella mozione che vede come primo firmatario Giovanni Spano, il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero, composto anche da Nunzio Camerada, Tatiana Argiolas e Giuseppe Musu, chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale che si solleciti la Regione affinchè dia seguito ai provvedimenti legislativi in tal senso, ma anche che supporti i Comuni sardi nel reclutamento di nuovo personale attraverso un sostegno finanziario strutturale che garantisca un generale aumento delle entrate nei bilanci comunali. Inoltre, i consiglieri azzurri chiedono che vengano avviate interlocuzioni con le Sindache e i Sindaci dell’Isola e con ANCI Sardegna per sostenere una battaglia unitaria per l’istituzione del comparto unico RAS – Enti Locali. A tal proposito, il gruppo di Forza Italia Alghero chiede che venga dato mandato al Presidente del Consiglio Comunale per l’invio della mozione, tramite i preposti Uffici, al Presidente della Regione Sardegna, al Presidente del Consiglio regionale, alle Consigliere e Consiglieri regionali e all’ANCI Sardegna.