Festival del Mediterraneo, appuntamento in Cattedrale

ALGHERO – Nuovo appuntamento con la musica del Festival del Mediterraneo che ospiterà le travolgenti note dell’organista Susana García Lastra venerdì 7 luglio alle 21 nella Cattedrale Santa Maria di Alghero. Nata nelle Asturie (Spagna) e laureata in Piano e Filologia Ispanica, Susana Garcìa Lastra riuscirà a coinvolgere i partecipanti in una serata che spazierà da composizioni contemporanee a musiche del ‘700 e ‘800.

L’organista spagnola è infatti interessata alla musica contemporanea e presenta regolarmente opere di compositori attuali nei suoi concerti, evidenziando le registrazioni per l’Istituto di Studi Berciani o per il Centro di Documentazione dell’Andalusia. Contemporaneamente lavora con passione alla diffusione e conservazione del patrimonio organistico, è direttrice artistica di diversi Cicli di Organo in Spagna e È presidente dell’Associazione per la conservazione degli organi (AsturOrg). Attualmente è organista titolare dell’Ospedale dei Venerabili a Siviglia (G. Grenzing 1991) ed è stata per dieci anni professoressa del Corso di Organo organizzato dall’Arcivescovado di Siviglia, nonché professoressa del MAES dell’Università di Siviglia.

Venerdì, durante la serata “In Paradisum”, accanto a Susana Garcìa Lastra si esibirà il Coro Polifonico Algherese, diretto dal maestro Ugo Spanu.

La serata di sabato sarà presentata da Carmela Mura Monfardino che guiderà all’ascolto delle opere i partecipanti alla manifestazione.

Il Festival del Mediterraneo 2023, organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica è sostenuto da: Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, Programma Salude E Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione Alghero, Comune di Alghero