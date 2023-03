Passaggio a livello di Mamuntanas, “malfunzionante e pericoloso, intervenite”

ALGHERO – Nuova ed ennesima segnalazione del mancato funzionamento del “passaggio a livello” con barriere situato a Mamuntanas. Ancora una volta i residenti, perdendo oramai la pazienza, evidenziano il malfunzionamento del meccanismo che permette il passaggio e lo stop alla auto che transitano in quell’arteria dell’agro algherese, sempre più percorsa visto il crescente numero di residenti in questa zona del territorio del comune catalano. “Basta, siamo stufi, non è possibile che questo passaggio a livello funzioni a intermittenza facendo spaventare e spazientire gli algheresi che si trovano a passare in questa strada – tuonano alcuni – chiediamo un intervento definitivo e risolutivo dei nostri amministratori locali e regionali”.