Parte la stagione del Porto di Alghero, progetti e opere |video

ALGHERO – Un grande evento che battezza la stagione del porto e di Alghero. L’incontro, conferenza stampa, di sabato mattina nel Lounge Restaurant & Marina Aquatica è oramai divenuto un appuntamento atteso e classico che apre la stagione della Riviera del Corallo è, in particolare, del porto. Consorzio, Yacht Club e Lega Navale, oltre all’Amministrazione Comunale, Regione, Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta, Fondazione Alghero tutti insieme per dare vigore ad un comparto che rappresenta un importante fetta dell’economia e sviluppo del territorio.

Per questo, a partire dal Presidente Giacarlo Piras per arrivare al Sindaco Conoci e al Presidente del Consiglio Regionale Pais e al leader di Assonautica Conoci è stata ribadita la necessità che si faccia di più per questo settore a partire dallo sblocco di importanti opere e infrastrutture come l’agognato “Molo di Sopraflutto”. Un tratto che, se messo a regime, potrebbe sbloccare notevoli flussi economici e dunque creare nuova occupazione, oltre che decoro e lustro per luogo, come definito dal Presidente Pais, “monumento al degrado”.

Ma il porto va, comunque, avanti e cresce. A breve sarà posizionato un nuovo molo, è stato avviato il nuovo servizio di raccolta di rifiuti, la presenza nelle fiere per promuoverne le attività e possibilità di ricezione è sempre preponderante così come la partecipazione a progetti, quale ad esempio “Terra e Mare”, volti a creare sempre maggiori connessioni tra porto ed entroterra. Uno scalo marittimo turistico che, con prossimi passi finalizzati a fare “rete”, crescerà ulteriormente diventando il riferimento per questa parte della Sardegna.