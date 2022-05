Progetto Mare, Sorgenia: ripulita la spiaggia di Maria Pia

ALGHERO – Si è svolto oggi il plogging organizzato da Sorgenia, con il patrocinio del Comune di Alghero e il supporto di Legambiente Alghero, presso la spiaggia della Pineta di Maria Pia. Oltre venti volontari, insieme all’assessore all’Ambiente Andrea Montis, hanno pulito la pineta alle spalle della spiaggia, raccogliendo una quarantina di sacchi.

L’iniziativa si inquadra all’interno del progetto M.A.R.E (Marine Adventure for Research & Education), ideato dal Centro Velico Caprera in collaborazione con One Ocean Foundation, che si prefigge l’obiettivo di monitorare lo stato di salute del Mediterraneo. Il progetto M.A.R.E. ha ricevuto il patrocinio della Marina Militare, del ministero della Transizione Ecologica, della Guardia Costiera, della Regione Autonoma Sardegna e della Lega Navale Italiana.

“Iniziative come questa sono indispensabili per sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla necessità di prendersi cura del pianeta in cui viviamo. Ad Alghero abbiamo avuto un grande supporto da Comune, Legambiente e da Lega Navale: solo unendo gli sforzi di tutti si possono raggiungere risultati importanti nella protezione del patrimonio naturalistico del nostro Paese” ha commentato Andrea Chinellato, direttore business unit Green Solutions di Sorgenia.