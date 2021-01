Parco Tarragona, bando aggiudicato a Folia Bio

ALGHERO – Il Parco Tarragona trova, finalmente, una nuova casa. Folia Bio srl, azienda agricola a capo anche del noto presidio turistico e ambientale Butterfly House di Olmedo, si è aggiudicata (per adesso provvisoriamente e in attesa della definizione dell’iter da parte dell’Amministrazione) il bando pubblico per la concessione della gestione dello spazio verde nel centro di Alghero. Un atto avviato e definito da parte dell’ assessorato al Demanio e Patrimonio su coordinamento dell’Assessore Giovanna Caria. In attesa della verifica delle carte e delle comunicazione ufficiali del Comune, è stata avviata l’aggiudicazione provvisoria che dovrebbe diventare definitiva dopo 30 giorni. A quel punto la società che gestisce la “Case delle Farfalle” potrà avviare il suo progetto che prevede numerose iniziative e attività legate principalmente alle ricchezze naturali del territorio oltre che dell’atteso restyling del Parco Tarragona affinchè ritorni ad essere un luogo di incontro, svago e cultura per le famiglie e in generale per tutti gli algheresi e non solo.