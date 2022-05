“Parcheggio Piazza dei Mercati in abbandono” |video

ALGHERO – Posti auto di Piazza dei Mercati ancora indisponibili e nuovo attacco alla Giunta Conoci da parte dell’Opposizione. In particolare, tramite un video, è il consigliere comunale Pietro Sartore, che “documentare la situazione del parcheggio di Piazza Mercati , chiuso oramai dal mese di gennaio perchè l’Amministrazione ha dimenticato di rinnovare il certificato di prevenzione incendi che era in scadenza. Sullo sfondo la piazza in completo abbandono con le aiuole piene solo di erbacce e i cumuli di immondizia all’interno del parcheggio”.