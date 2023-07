Parcheggi, Opposizione: “Gestione inadeguata, ammettano gli errori”

ALGHERO – “L’assessore Piras, in evidente difficoltà, mischia le carte, giocando al piccolo mago, e tenta di mascherare la realtà.

Vende numeri incomparabili spacciandoli per veri, ma si dimentica di dire che l’anno scorso proprio per sua iniziativa l’amministrazione comunale ha aumentato le tariffe e quindi nel 2023, a parità di introiti, ha venduto meno stalli dell’anno scorso.

Avrebbe potuto dire che quest’anno ha trovato un modo originale per compensare gli aumenti: non far pagare un servizio a danno dell’ente che rappresenta.

Avrebbe potuto spiegare alla città del perché è in ritardo di tredici mesi, così come avrebbe potuto dirci se esiste una determina di affidamento della fornitura e di impegno delle somme per l’acquisto dei nuovi parcometri antecedente alla nostra denuncia.

Ma è noto che l’umiltà non è di casa a Porta Terra ed è difficile ammattere la propria inadeguatezza politica, più facile cercare scuse o attaccare l’opposizione che fa il proprio dovere nell’interesse della comunità e dell’ente.

Proprio in quest’ottica ribadiamo che, una volta reperita tutta la documentazione dell’accesso agli atti, siamo pronti a far partire la segnalazione alla Corte dei conti”.

Futuro Comune, Per Alghero, Sinistra in comune e PD