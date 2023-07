Verso le elezioni, Sardegna al Centro: coordinamento e tesseramenti

ALGHERO – Entra nel vivo la “Campagna Tesseramenti 2023”, snodo significativo dell’attività del movimento politico centrista. L’attività di tesseramento sta seguendo un significativo ed eloquente andamento itinerante, città per città, borgo per borgo. Nella data di oggi, 15 luglio 2023, il “Tour” ha fatto tappa ad Alghero, in zona porto, presso lo “Scalo Tarantiello”. Intendiamo andare incontro alle persone, alle loro istanze, alle reali esigenze della città e del suo agro offrendo un importante segnale di vicinanza e di ascolto. Qui cerchiamo di costruire qualcosa che resti, con lo sforzo di tutti, nel prossimo futuro. Ricerchiamo una visione di prospettiva, ponendo al centro i problemi e le loro soluzioni.

La realizzazione di questi obiettivi non potrebbe essere raggiunta senza il supporto del gruppo di coordinamento locale che vede al proprio interno i nominativi di persone provenienti dalla società civile e dal mondo delle professioni, della scuola, della sanità, dell’imprenditoria, del sindacato, quali: il prof. Toti Columbano, Ennio Ballarini, Toni Faedda, Federica Bandinu, il prof. Pierluigi Piras, Gianni Budroni, Francesco Silanos, Massimiliano Fadda, Pierangela Carboni, Barbara Piga e Andrea Columbano.

“Che cosa desideri per la tua isola?” è lo slogan scelto che vuole rappresentare un punto di partenza aperto alle riflessioni e alle indicazioni di tutti i partecipanti. Sardegna al Centro 20 venti è un movimento centrista che ha l’obiettivo di coinvolgere le persone che si sono allontanate dalla politica con un’idea di fondo: riportare la centralità delle decisioni in Sardegna. Il progetto politico è stato ispirato da tantissimi amministratori locali e sindaci, costantemente in prima linea, i più vicini alle reali necessità dei cittadini. Il progetto intende mettere in rete le persone ma anche le associazioni, le imprese e tutto il tessuto economico, sociale e produttivo della Sardegna.

Avv. Salvatore Deriu, Coordinatore e responsabile politico di “Sardegna al Centro 20 Venti” per Alghero – Nurra e Coros e il Coordinamento Cittadino.