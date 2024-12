Parcheggi a pagamento negli ospedali, Daga: “Puntiamo a migliorare i servizi e creare una Città intelligente”

ALGHERO – “Non è bastata la figuraccia sul DUP. È legittimo chiedersi: si può davvero fare politica con mistificazioni, allarmismi e pressappochismo? A volte resto basito di fronte a tanta malafede”. E’ lo stesso assessore comunale Enrico Daga a replicare alla nota del Partito Sardo d’Azione che critica fortemente la decisione della Giunta Cacciotto di mettere a pagamento diversi posti auto presenti davanti agli ospedali e alle Bombarde.

“La realtà è semplice: stiamo lavorando per eliminare il parcheggio anarchico, soprattutto in aree sensibili come quelle vicine all’ospedale. È giusto che chi si reca per curarsi non debba pagare, ma è altrettanto giusto che chi occupa un parcheggio tutto il giorno, magari per una giornata di mare con anguria e tavolino al seguito, contribuisca al bene comune”.

“Nel 2024 abbiamo accesso a sistemi intelligenti di gestione dei parcheggi, che permettono di:

Diversificare le tariffe per residenti, malati, studenti, turisti, ecc.; Ridurre le file e il disagio, come quelle interminabili viste in Piazzale della Pace; Garantire equità e sostenibilità, evitando abusi. Una città intelligente utilizza la tecnologia per migliorare i servizi. Questo è il nostro obiettivo: cambiare un sistema che non funziona e costruire una comunità più equa ed efficiente.

Capisco che qualcuno preferisca insinuare e ostacolare per mantenere lo status quo. Ma la nostra direzione è chiara: migliorare Alghero per tutti i cittadini”.

Nella foto Enrico Daga