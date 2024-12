Ospedali, parcheggi a pagamento: “La Giunta Cacciotto fa cassa sulle spalle degli algheresi”

ALGHERO – Finalmente qualcosa si muove sul fronte Ospedali di Alghero, dopo mesi di discussioni sulla funzionalità dei nostri nosocomi, sulla riapertura di Reparti chiusi e sul potenziamento di quelli a mezzo servizio, in data 19.12.2024, la Giunta comunale ha presentato la proposta di delibera nr. 380, approvata all’unanimità, per istituire 300 nuovi parcheggi a pagamento nelle aree di sosta dell’Ospedale Civile e del Marino. Tutto questo avveniva senza alcuna discussione in Consiglio comunale, nonostante fosse prevista per gennaio e senza ponderare le conseguenze che tale decisione avrebbe sortito. Con questa delibera la Giunta ha anticipato i tempi, mettendo tutti davanti al fatto compiuto, con il solo scopo di fare cassa alle spalle degli utenti che, per loro natura, sono fragili e magari traumatizzati o anziani e dei dipendenti ospedalieri che ci lavorano per tante ore tutti i giorni. Non si è tenuto conto del fatto che il Pronto Soccorso si trova al Civile, anche per quelli che avrebbero bisogno di cure al Marino, per poi ritornare al Civile per la chiusura della consulenza; quindi, questo comporterebbe tre passaggi, tre parcheggi e tre pagamenti. In definitiva anziché creare nuovi parcheggi, si è pensato bene di cancellare quelli gratuiti, semplicemente, senza preoccuparsi delle conseguenze e delle difficoltà che questa decisione produrrebbe. In pratica la montagna ha partorito un topolino, perché questa delibera, oltre che dannosa e iniqua, non risolve il problema parcheggi perché non esistono soluzioni semplici a problemi complessi che devono essere affrontati come tali, studiati nel loro insieme e discussi in Consiglio comunale anche con le opposizioni che, magari,

potrebbero fornire preziosi suggerimenti. Dimostrare con i fatti un cambio di passo della Giunta, un vero e proprio “salto quantico”, definizione tanto cara ad un Assessore, sarebbe opportuno, se vogliono evitare che alle prossime elezioni gli elettori facciano fare a loro il “salto quantico”.

Massimiliano Fadda Consigliere Comunale

Prima Alghero