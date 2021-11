Palestra all’aperto nel Parco Tarragona: iscrizioni

ALGHERO – Dopo mesi di chiusure e restrizioni, è arrivata l’ora di godersi l’aria aperta e il verde facendo anche della sana ginnastica nel cuore verde di Alghero Anche questo è il Parco Tarragona che, oltre i numerosi servizi e giochi offerti per i più piccoli, si rivolge anche ai più grandi. Nel caso specifico, come detto, si pensa alla salute con un “Risveglio muscolare” che si terrà dal 9 novembre tutti i martedi e giovedi dalle ore 10.30 alle 11.30 al costo di 6 euro all’ora, caffè incluso. A realizzare le lezioni sarà Kevin Testoni, giovane personal trainer con già molti riconoscimenti e attestati alle spalle a partire dall’accademia internazionale Wepa (Wellness Performance Academy Science). “Andremo a svolgere degli allenamenti per un diffuso risveglio muscolare e di conseguenza mentale immersi nel verde, ma in centro città, della durata di circa un’ora e inoltre ci saranno anche dei consigli e dettami sulla dieta alimentare”, informa il personal trainer. Le prenotazioni si faranno direttamente al chiosco del Parco Tarragona .