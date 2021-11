Basket, serie b/f: Alghero sconfitta da Su Planu

ALGHERO – Finito il ciclo delle partite proibitive contro le prime 4 squadre in classifica, la Pallacanestro Alghero Costruzioni Valentino Srl ha disputato sabato una piacevole gara contro il Basket Su Planu Cagliari senza dubbio squadra quadrata ma abbordabile. Solito inizio delle algheresi, spesso senza determinazione e grinta, vede le cagliaritane con Saba e Vargiu segnare a ripetizione con la sola Galluccio Fabiana tenere il loro passo. Finalmente nel 2°tempo che si chiude 25 a 36 c’è più di consapevolezza che porta a sprazzi di buon gioco sia in attacco e in difesa. Così nel 3° e 4° tempo che si chiude 29 a 34. Da segnale tra le file della Costruzioni Valentino Srl il gradito ritorno in campo di Deborah Galluccio che riprende dopo 3 settimane di stop dovuto ad un infortunio in campo. Prossima gara sabato 13 novembre a Cagliari contro lo Spirito Sportivo.

Scuola Add. Pall. Alghero: Sini 7, Squintu , Galluccio D.10, Atanasio , Imbrea, Galluccio F. 25, Caria 2,Chiavetta 1,Caneo 5, Natoli, Sannia 4. All. Mastropietro.

Basket Su Planu: Magro 4, Pintauro, Piaz 7, Saba 17, Vargiu 30, Meloni 4, Cordeddu 3, Mastino, Peretti 4. All. Botarelli

Arbitri: Sanna D. e Manca M.

Parziali: 13-22; 12-14; 15-21; 14-13.