PalaManchia, partono i lavori

ALGHERO – Via libera ai lavori di ampliamento del “PalaManchia”. Oggi la consegna del cantiere per le opere di adeguamento necessarie allo svolgimento delle gare di livello nazionale della FC Futsal, la società algherese di calcio a 5 militante in serie B.

Una nuova delimitazione dell’area di gioco, più ampia, l’adeguamento di parte delle tribune, la messa in opera di nuovi canestri sospesi: sono queste le caratteristiche dell’opera affidata all’impresa Full Sport di Cagliari, che dovrà effettuare e consegnare i lavori entro la metà di Ottobre. “Abbiamo accelerato su quest’opera tanto attesa, in sinergia con l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro, per mantenere la promessa di far rientrare a casa la società costretta a emigrare per le partite interne – commenta l’Assessore alle Infrastrutture sportive e Demanio, Enrico Daga – e allo stesso modo ci stiamo impegnando anche con le altre società che hanno questo problema”. I lavori, per un investimento complessivo di 150 mila euro, inizieranno lunedì prossimo, con una cadenza che dovrebbe consentire il rispetto dei tempi coincidenti con l’avvio della stagione sportiva della Futsal e della Pallacanestro Alghero, società concessionaria dell’impianto. La scorsa stagione la FC Futsal Alghero ha disputato il campionato a Usini ma, quest’anno, grazie ai lavori di adeguamento, potrebbe finalmente giocare le gare casalinghe nella propria città.