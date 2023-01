Pais: “La Sardegna non sia l’ennesima servitù carceraria”

SASSARI – “La Sardegna non sia l’ennesima servitù carceraria, dopo quelle di Stato industriali e militari.

Quello dell’eccessivo numero di detenuti col regine di 41bis, soprattutto nel carcere di Bancali a Sassari, è un grave problema che va risolto col Governo. Scriverò al Ministro della Giustizia e al Procuratore generale”, cosi il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais riguardo la possibilità che anche il super boss Messina Denaro venga trasferito a Sassari. Un carcere già in condizioni molto critiche come emerso dalle recenti notizie di cronaca e dalle segnalazioni dei sindacati.