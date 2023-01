ALGHERO – Bufera su Alghero. Mareggiata, onde record, forte vento e pioggia che stanno sferzando la Riviera del Corallo. Alcuni problemi nel territorio del centro catalano e in particolare lungo il litorale con la strada che collega a Fertilia che, come accade da anni, è stata chiusa perchè sommersa dall’acqua che ha superato il sistema sabbioso arrivando a coprire l’intera carreggiata. Vigili del Fuoco e sistema dei soccorsi in allerta per eventuali interventi.