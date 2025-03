Ospedale Civile di Alghero, “Da oltre un anno manca il Cappellano”

ALGERO – “Da oltre un anno, l’Ospedale Civile di Alghero è privo della figura del Cappellano, un sacerdote che, con il suo ministero, è sempre stato di supporto spirituale per i malati, i familiari e il personale sanitario. Questo vuoto si è verificato dopo il pensionamento, per ragioni di età e salute, del padre gesuita che ha ricoperto questo ruolo per molti anni. Da quel momento, non si è più visto un sacerdote nei corridoi dell’ospedale e, purtroppo, questa situazione perdura ancora oggi.

La cappella dell’ospedale, che abbiamo salvaguardato e protetto grazie all’impegno dei sanitari e dei pazienti, è un luogo sacro che dovrebbe essere sempre accessibile e vivo nella sua funzione di accompagnamento spirituale. Essa rappresenta il punto di incontro con il “Gesù sofferente”, simbolo di speranza per tutti coloro che vivono nel dolore e nella malattia.

In un luogo come l’ospedale, dove la sofferenza e la malattia sono costanti, i malati hanno bisogno di un supporto spirituale che possa offrire loro conforto e forza. La preghiera, i sacramenti, la confessione e il sacramento degli ammalati sono pratiche essenziali che aiutano a vivere il passaggio dalla vita terrena alla vita eterna. La presenza di un cappellano, in questo contesto, è fondamentale non solo per i malati, ma anche per il personale sanitario che, quotidianamente, si trova a confrontarsi con situazioni di grande sofferenza.

Chiediamo, pertanto, alle autorità competenti e a coloro che hanno il compito di nominare il nuovo cappellano, di intervenire con urgenza per risolvere questa situazione. La guida spirituale dei malati e del personale sanitario non può più essere un vuoto. È necessario nominare, senza ulteriori indugi, un sacerdote che possa portare i sacramenti e l’Eucaristia ai malati, in un luogo dove il bisogno di spiritualità e di supporto religioso è più grande che mai.

Ringraziamo il nostro Vescovo per la sua continua attenzione e vicinanza a queste problematiche, certi che anche questa volta prenderà a cuore la situazione come ha sempre fatto in passato”.

Christian Mulas Consigliere Comunale del Psd’az