Opposizione contro Fdi Alghero: “Ancora assenti, tranne nelle cerimonie”

ALGHERO – “Oggi, dopo il pasticcio combinato dall’Amministrazione sull’appalto dei servizi cimiteriali, c’è stata la convocazione della V commissione proprio presso il cimitero di Alghero, anche per discutere della realizzazione dei nuovi loculi, che non è più rimandabile. Per questa ragione abbiamo deciso di garantire il numero legale, in modo che la commissione si potesse tenere nonostante la maggioranza non fosse in grado di garantire il numero legale, vista l’assenza del componente del gruppo di fratelli d’Italia.

Al riguardo vogliamo dire che apprezziamo veramente molto la smania dei fratelli d’Italia algheresi di mettersi in prima fila in ogni dove, si tratti di sfilate, cerimonie o feste, con tanto di divise e medagliette, ma in un futuro chiediamo loro anche la cortesia di garantire la dovuta partecipazione in riunioni ufficiali, commissioni e consigli”