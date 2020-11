Opere pubbliche, piano triennale in Commissione

ALGHERO – La Commissione lavori pubblici, presieduta da Monica Pulina, con l’attenta e precisa collaborazione dell’assessore ai Lavori Pubblici, Antonello Peru, ha approvato la delibera che ha per contenuto”3 Aggiornamento Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 ed Elenco Annuale 2020. L’attenzione della Commissione si è focalizzata su opere importanti quali Il restauro e il recupero strutturale del Ponte Serra, è previsto un importo complessivo di €628.000.00,sulla manutenzione Straordinaria del Ponte di Fertilia,importo pari a 395.000.00. Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti su viabilità rurale, intervento che prevedo un finanziamento di €985.000.00.

Grande attenzione anche per il progetto di messa in sicurezza e antincendio del Palazzo civico di via Columbano ,importo pari a €900.000.00. Diversi inoltre gli interventi che andranno ad interessare le scuole cittadine. Ad iniziare dalla Scuola primaria Maria Immacolata, dove è previsto un portante intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, per un importo pari a € 220.000.00. Previsti inoltre lavori di Manutenzione Straordinaria, del solaio del piano seminterrato della scuola “La Pedrera”importo pari a€ 535.000.00 Anche la scuola primaria del Sacro Cuore, verrà interessata da lavori di restauro con rifacimento parte copertura del tetto e facciate, più lavori per l’efficentamento energetico, importo complessivo pari a € 600.000.00.La delibera approvata oggi in commissione sarà oggetto di dibattito e sucessiva approvaziome nel prossimo Consiglio Comunale.