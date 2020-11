“Cra, esito tamponi ancora non reso noto: perchè?”

ALGHERO – “Preoccupa che ancora non sia stata comunicata nessuna notizia in merito ai tamponi effettuati nei giorni scorsi agli ospiti e agli operatori del Centro Residenziale Anziani di Fertilia. Lo diciamo davvero con apprensione, cogliendo la preoccupazione della comunità cittadina, e senza polemica alcuna”. Cosi i consiglieri comunali di Centrosinistra riguardo i controlli effettuati nella residenza per anziani di Fertilia.

“Dopo la giornata nerissima di sabato con due decessi in un solo giorno di anziani risultati entrambi positivi al Covid. Quattro in tutto gli ospiti deceduti negli ultimi giorni. Ora, dopo aver appreso, grazie alla denuncia di un operatore, che i tamponi al personale non venivano fatti dal mese di ottobre, domenica scorsa si è corso ai ripari: tamponi per tutti. Ma ancora – a distanza di diversi giorni – nessuna notizia sugli esiti. Chiediamo che il Sindaco comunichi subito gli esiti dei tamponi alla comunità della quale gli anziani del CRA sono parte attiva e risorsa per tutti.”