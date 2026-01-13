Open Day al Liceo Fermi, gli studenti si raccontano con arte e attività

ALGHERO – Open day al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E.Fermi” di Alghero, sabato
17 gennaio e sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio.
Grazie ai fondi del PNRR sono stati realizzati un’aula tematica di scienze umane per
poter lavorare anche per classi parallele, un nuovo laboratorio, e tutte le classi sono
state implementate con schermi touch e attrezzature all’avanguardia (visori, droni,
etc.). Tra le attività proposte nelle aule del liceo scientifico, e delle scienze umane, i
ragazzi potranno trovare un Incubatore d’impresa che è anche un’aula
tecnologicamente moderna. Si tratta dell’ “Aula 4.0” nata dalla collaborazione di
Fondazione Sardegna ed altri enti, dove, durante l’anno scolastico, vengono ospitati
imprenditori ed esperti del territorio, che, con il loro supporto, guidano i nostri studenti
verso la realizzazione delle loro idee.
Sarà possibile fare gli scienziati per un giorno con le attività proposte nei laboratori di
Chimica, Biologia, Fisica. Il laboratorio di Fisica, rinnovato grazie ai fondi del PNRR e della Fondazione
Sardegna, si presenta quest’anno come un ambiente all’avanguardia, progettato per
rendere l’apprendimento scientifico interattivo e coinvolgente. Gli studenti potranno
sperimentare con i kit tematici, le schede Arduino e Makey Makey, approfondendo la
programmazione e l’elettronica attraverso la costruzione e il controllo di circuiti e
sensori. Una delle novità di quest’anno è la sezione dedicata all’analisi sperimentale
delle leggi della fisica, con strumenti digitali per la raccolta e l’elaborazione dei dati
relativi a fenomeni fisici. Il laboratorio è organizzato in un’aula modulare, pensata per
favorire il lavoro di gruppo e adattarsi alle diverse esigenze didattiche, garantendo un
ambiente accogliente e stimolante. Non mancherà l’uso di visori per la realtà aumentata,
che permetterà di esplorare concetti fisici complessi attraverso simulazioni immersive.
Inoltre, l’umanoide Nao, protagonista di collaborazioni con il museo MUSA e della
NAO Challenge Nazionale, offre un’esperienza unica nel campo della robotica. Gli
spazi modulari favoriscono collaborazione e creatività, creando un ambiente ideale per
l’apprendimento scientifico.
È possibile scoprire i Progetti europei, le esperienze di Erasmus, e ancora, le competizioni di filosofia, scienze, chimica e matematica Anche quest’anno la scuola ha ospitato le facoltà scientifiche e ingegneristiche dell’Università di Cagliari, consolidando l’azione di formazione orientativa sul
territorio. Il Liceo Fermi è anche una scuola inclusiva che accoglie gli alunni stranieri
promuovendo la mobilità studentesca all’interno dei processi di internazionalizzazione.
Durante l’Open day gli studenti avranno informazioni sulle attività dedicate al mondo
delle lingue come le certificazioni di lingua inglese e alle iniziative extracurriculari
(teatro, laboratori musicali, scacchi, diritto e cittadinanza, attività sportive, educazione
alla salute e partecipazione a concorsi).