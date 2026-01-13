Open Day al Liceo Fermi, gli studenti si raccontano con arte e attività

ALGHERO – Open day al Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “E.Fermi” di Alghero, sabato

17 gennaio e sabato 31 gennaio, dalle 16 alle 19. L’Istituto sarà una grande “agorà” dove i nostri studenti si racconteranno attraverso mostre, eventi, rappresentazioni e attività di laboratorio.

Grazie ai fondi del PNRR sono stati realizzati un’aula tematica di scienze umane per

poter lavorare anche per classi parallele, un nuovo laboratorio, e tutte le classi sono

state implementate con schermi touch e attrezzature all’avanguardia (visori, droni,

etc.). Tra le attività proposte nelle aule del liceo scientifico, e delle scienze umane, i

ragazzi potranno trovare un Incubatore d’impresa che è anche un’aula

tecnologicamente moderna. Si tratta dell’ “Aula 4.0” nata dalla collaborazione di

Fondazione Sardegna ed altri enti, dove, durante l’anno scolastico, vengono ospitati

imprenditori ed esperti del territorio, che, con il loro supporto, guidano i nostri studenti

verso la realizzazione delle loro idee.

Sarà possibile fare gli scienziati per un giorno con le attività proposte nei laboratori di

Chimica, Biologia, Fisica. Il laboratorio di Fisica, rinnovato grazie ai fondi del PNRR e della Fondazione

Sardegna, si presenta quest’anno come un ambiente all’avanguardia, progettato per

rendere l’apprendimento scientifico interattivo e coinvolgente. Gli studenti potranno

sperimentare con i kit tematici, le schede Arduino e Makey Makey, approfondendo la

programmazione e l’elettronica attraverso la costruzione e il controllo di circuiti e

sensori. Una delle novità di quest’anno è la sezione dedicata all’analisi sperimentale

delle leggi della fisica, con strumenti digitali per la raccolta e l’elaborazione dei dati

relativi a fenomeni fisici. Il laboratorio è organizzato in un’aula modulare, pensata per

favorire il lavoro di gruppo e adattarsi alle diverse esigenze didattiche, garantendo un

ambiente accogliente e stimolante. Non mancherà l’uso di visori per la realtà aumentata,

che permetterà di esplorare concetti fisici complessi attraverso simulazioni immersive.

Inoltre, l’umanoide Nao, protagonista di collaborazioni con il museo MUSA e della

NAO Challenge Nazionale, offre un’esperienza unica nel campo della robotica. Gli

spazi modulari favoriscono collaborazione e creatività, creando un ambiente ideale per

l’apprendimento scientifico.

È possibile scoprire i Progetti europei, le esperienze di Erasmus, e ancora, le competizioni di filosofia, scienze, chimica e matematica Anche quest’anno la scuola ha ospitato le facoltà scientifiche e ingegneristiche dell’Università di Cagliari, consolidando l’azione di formazione orientativa sul

territorio. Il Liceo Fermi è anche una scuola inclusiva che accoglie gli alunni stranieri

promuovendo la mobilità studentesca all’interno dei processi di internazionalizzazione.

Durante l’Open day gli studenti avranno informazioni sulle attività dedicate al mondo

delle lingue come le certificazioni di lingua inglese e alle iniziative extracurriculari

(teatro, laboratori musicali, scacchi, diritto e cittadinanza, attività sportive, educazione

alla salute e partecipazione a concorsi).