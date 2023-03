Olbia, al Red Valley anche Emis Killa, Mara Sattei, Hu e Wlady

OLBIA – Dopo i recenti annunci dei primi artisti di supporto della manifestazione più attesa dell’estate – da Geolier (sul palco il 12 agosto 2023 prima di Lazza e Guè) a Tananai (il 15 agosto prima degli Articolo 31 e Paul Kalkbrenner) passando per il DJ brasiliano Alok (il 14 agosto prima dei Black Eyed Peas e Sfera Ebbasta) -, gli organizzatori svelano altri quattro nomi degli artisti di supporto che scalderanno le serate del Red Valley Festival.

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere e che la scorsa estate ha ottenuto un grande successo con oltre 70.000 presenze da tutta la penisola, è pronta ad ospitare altri quattro tra gli artisti più talentuosi del momento: il rapper Emis Killa salirà sul palco del Red Valley Festival durante la prima serata di sabato 12 agosto 2023, mentre la cantante Mara Sattei si esibirà il 14 agosto 2023 durante la terza serata del Festival; infine, la cantautrice e polistrumentista Hu e il DJ e produttore Wlady saranno al Red Valley il 15 agosto 2023 in occasione della quarta serata della manifestazione, in programma presso l’area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).

EMIS KILLA

All’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, Emis Killa è senza dubbio uno dei protagonisti principali del panorama hip hop italiano degli ultimi dieci anni. Ad oggi uno dei rapper di maggiore successo, si distingue per le sue abilità eccezionali nel freestyle grazie a cui è riuscito a raccogliere numerose certificazioni e ulteriori riconoscimenti: dal Best Italian Act agli MTV Europe Music Awards del 2012 grazie al successo del suo album più popolare “L’Erba Cattiva”, all’ottenimento di ben 24 dischi di platino FIMI (2009-2023), passando per la realizzazione di colonne sonore per Sky Sport in occasione dei Mondiali di Calcio 2014 e i Playoffs NBA 2015. Dopo l’annuncio del nuovo album atteso per il 2023, il rapper “killer” lombardo è pronto a tornare in Sardegna e calcare per la seconda volta il palco del Red Valley, per far cantare e ballare il pubblico con alcune delle sue hit più famose degli ultimi 10 anni.

MARA SATTEI

Pseudonimo di Sara Mattei, nonostante la giovane età e un solo album all’attivo, Mara Sattei è sicuramente una delle voci femminili più in vista del panorama musicale italiano, grazie alla sua semplicità, eleganza e grande trasversalità. La sua storia musicale inizia a prendere forma sin dall’adolescenza, vissuta insieme al fratello e produttore thasup e, ad oggi, le è valsa la conquista di importanti collaborazioni, anche internazionali, e numerose certificazioni (14 dischi di platino e 8 d’oro). Fresca della sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Duemilaminuti” (già disco d’oro), Mara Sattei è pronta a salire per la sua prima volta sul palco del Red Valley per far vivere al pubblico un viaggio esperienziale condito con alcuni dei suoi brani più famosi.

HU

All’anagrafe Federica Ferracuti, Hu è una delle più talentuose artiste del panorama della musica elettronica italiana degli ultimi anni. Nel 2022 partecipa alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Abbi cura di te” feat. Highsnob (17 milioni di stream). Dopo la pubblicazione dell’album di debutto “Numeri primi” (2022), Hu sbarca in Sardegna per calcare il palco del Red Valley Festival e scaldare il pubblico con il suo sound elettronico e travolgente, con un set live in cui melodic techno ed emotional underground si uniscono alla perfezione.

WLADY

Wlady, pseudonimo di Wladimiro Perrini, è il produttore discografico che ha maggiormente influito oltreché collaborato nella realizzazione dei brani del gruppo musicale Articolo 31, grazie anche alla sua abilità come DJ e scratcher. Nel corso della sua carriera, oltre ad aver partecipato alle registrazioni della maggior parte degli album degli Articolo 31, ha inoltre prodotto numerosi singoli e remix, tra cui “Take a Ride” (2003), selezionato dalla Electronic Arts come sigla ufficiale del gioco Fifa 2004, “Occidentali’s Karma – Remix” di Francesco Gabbani (2017), fino all’ultimo singolo che ha sancito la reunion degli Articolo 31, “Un Bel Viaggio”.

I biglietti per le singole giornate della manifestazione si possono acquistare online sul sito ufficiale del Festival. Per chi volesse assistere a tutte le quattro serate (dal 12 al 15 agosto 2023), sono disponibili gli abbonamenti Festival Full Pass, in vendita sempre sul sito ufficiale del Red Valley.

Nelle prossime settimane e durante i prossimi mesi, verranno annunciati anche gli altri artisti che completeranno la line-up del più grande evento musicale del periodo di Ferragosto in Italia.

RED VALLEY FESTIVAL 2023 – LINE UP:

DAY 1 (12/08): LAZZA – GUÈ

Support Artists: EMIS KILLA – GEOLIER – T.B.A.

DAY 2 (13/08): PINGUINI TATTICI NUCLEARI

Support Artists: T.B.A.

DAY 3 (14/08): BLACK EYED PEAS – SFERA EBBASTA

Support Artists: ALOK – MARA SATTEI – T.B.A.

DAY 4 (15/08): ARTICOLO 31 – PAUL KALKBRENNER

Support Artists: TANANAI – HU – WLADY – T.B.A.

RADIO 105 È LA RADIO UFFICIALE DEL FESTIVAL